Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz

6 saat önce

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi üzerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan da tezkereyi kınadığını duyurdu.

Suudi Arabistan: Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin tezkereyi reddediyoruz ve kınıyoruz, System.String[]

Suudi Arabistan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi kınadı. Resmi Spa ajansı tarafından duyurulan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Suudi Arabistan'ın "Türkiye'nin kararını reddettiği ve kınadığı" ifade edildi.


Tezkerenin, Libya'nın ve bölgenin güvenlik ve istikrarına bir tehdit oluşturabileceğine ve gerilimi tırmandırabileceğine dikkat çeken bakanlık ayrıca "bir Arap ülkesinin içişlerine müdahalenin uluslararası hukukun ihlali olacağını da vurguladı.

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Suudi Arabistan, Türkiye, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:28 
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