Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Uçağının Motorunda Yakıt Sızıntısı, Sefer İptal Edildi

Suudi Arabistan Uçağının Motorunda Yakıt Sızıntısı, Sefer İptal Edildi

1 saat önce

ATATÜRK Havalimanı'nda İstanbul'dan Cidde'ye gitmek için pist başına ilerleyen Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçak motorundan çıkan duman nedeniyle park yerine geri döndü.

Suudi Arabistan Uçağının Motorunda Yakıt Sızıntısı, Sefer İptal Edildi, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda İstanbul'dan Cidde'ye gitmek için pist başına ilerleyen Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçak motorundan çıkan duman nedeniyle park yerine geri döndü. Uçağın motorunda yakıt sızıntısı tespit edilirken, sefer iptal edildi. 

Atatürk Havalimanı'nda Suudi Arabistan Havayolları'na ait İstanbul-Cidde seferini yapmaya hazırlanan Airbus A320 tipi uçak kalkış için pist başına ilerlerlerken, bu sırada kalkış için bekleyen başka bir uçağın pilotu, Airbus A320 tipi uçağın motorundan duman çıktığını gördü. Pilot, durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne bildirdi. Kule görevlileri Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçağın pilotu ile irtibata geçti ve uçağın hangara çekilmesini istedi. Yapılan kontrollerde uçağın duman çıkan motorunda yakıt sızıntısı yaşandığı belirtildi. Uçak hangara çekilirken, Cidde-İstanbul seferi iptal edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Suudi Arabistan, Güncel
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