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Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı
30 dakika önce
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:49
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