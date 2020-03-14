Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı - Son Dakika Ekonomi

Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı

30 dakika önce

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan uçak seferlerini askıya aldı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uluslararası yolcu uçak seferlerini askıya aldığı bildirildi.

Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 08:49 
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