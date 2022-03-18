Suudi Arabistan, ülkedeki Ukraynalıların vizelerini ücretsiz olarak uzatma kararı aldı - Son Dakika

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede ikamet eden Ukraynalıların vizelerinin insani gerekçelerle ücretsiz olarak uzatılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'nın yayınladığı haberde, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun başlamasından 3 hafta sonra bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

"Pasaportlar Genel Müdürlüğü, ister turist ister iş adamı olsun ülkedeki Ukraynalıların vizelerinin ücret veya para cezası olmaksızın uzatılacağını açıkladı." ifadelerine yer verilen haberde, insani nedenlerle olan bu uzatmanın kişilerin pasaport merkezlerine başvurmasına gerek kalmadan Ulusal Enformasyon Merkezi ile iş birliği içerisinde otomatik olarak yapılacağı kaydedildi.