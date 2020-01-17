Suudi Arabistan, ülkeyi koruyan askerler için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suudi Arabistan, ülkeyi koruyan askerler için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi - Son Dakika Dünya

Suudi Arabistan, ülkeyi koruyan askerler için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi

6 saat önce

Suudi Arabistan'ın, ülkesinde faaliyet gösteren Amerikan askerlerinin maliyetini karşılamak için ABD'ye 500 milyon dolar ödediği bildirildi

Suudi Arabistan, ülkeyi koruyan askerler için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi, System.String[]

Suudi Arabistan yönetimi, ülkede faaliyet gösteren Amerikan askerlerinin maliyetini karşılamak için ABD'ye 500 milyon dolar ödedi. Ödeme geçen yıl aralık ayında yapıldı.


Pentagon Sözcüsü Rebecca Rebarich, "Başkan (Trump'ın) ortak yük paylaşımını arttırma yönergesine uygun olarak Savunma Bakanlığı, bölgesel güvenliği destekleyen, düşmanlık ve saldırganlığı caydıran askeri birliklerimizin maliyetini paylaşma konusunda Suudi Arabistan'ı devreye soktu. Suudi hükümeti bu faaliyetlere ilk katkıyı yapmıştır." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:13 
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