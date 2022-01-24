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Suudi Arabistan, uluslararası topluma Husilere karşı harekete geçme çağrısı yaptı - Son Dakika

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Husilere karşı harekete geçme çağrısı yaptı

24.01.2022 17:19
Suudi Arabistan, uluslararası topluma Husilere karşı harekete geçme çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, uluslararası topluma Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Husilerin, BAE ve Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları kınandı.

Husilerin sivil yerleşim yerleri ile her iki ülkenin önemli noktalarını hedef aldığı ifade edilerek, uluslararası toplumdan Husilerin uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden saldırılarının son bulması için acil harekete geçmesi istendi.

Yemen'deki Husilerin saldırılarına devam etmekteki ısrarıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bunun uluslararası topluma açıkça meydan okuma olduğu vurgulanan açıklamada, bu durumun söz konusu örgütün bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik tehdidini gözler önüne serdiği belirtildi.

Riyad, bugün Husilerin, Suudi Arabistan'ın Cazan bölgesine balistik füzeyle düzenlediği saldırıda iki kişinin yaralandığı, ayrıca Zahran ve Asir kentlerinin de hedef alındığı ve bu bölgeye gönderilen balistik füzelerin imha edildiğini duyurmuştu.

Husiler, BAE'deki ABD üssünü vurduğunu duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada "ABD'nin BAE'deki Ez-Zafra Hava Üssü ve bazı hassas noktaları çok sayıda balistik füze ve İHA'larla hedef aldık." demişti.

Seri, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Şarura bölgesi ve farklı noktalara da balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini ifade etmişti.

BAE Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada ise Husilerin ülkeye gönderdiği iki balistik füzenin hava savunma sistemince etkisiz hale getirildiği, füze kalıntılarının başkent Abu Dabi çevresinde farklı alanlara düştüğü ve saldırı nedeniyle can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

Husiler, geçen hafta da Abu Dabi'yi hedef aldı

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan, uluslararası topluma Husilere karşı harekete geçme çağrısı yaptı - Son Dakika
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