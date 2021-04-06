Suudi Arabistan Umre için bağışıklık şartı getirdi
06.04.2021 11:32
Suudi Arabistan, Umre ibadeti için Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak yeni şartları açıkladı.
Suudi Arabistan, Umre ibadeti için Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak yeni şartları açıkladı. Alınan karara göre, Umre yapacak Müslümanların Kovid-19'a karşı bağışıklık kazanması gerekiyor.
Müslüman alemi dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un gölgesinde Ramazan'a giriyor. Suudi Arabistan, Umre ibadeti için Ramazan ayıyla birlikte uygulanacak yeni şartları açıkladı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca Umre ziyareti için sadece aşılanmış ve koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere izin verileceğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca sadece aşılanmış ve koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere umre izni verileceği belirtildi. Bu kapsamda Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilerin, ilk dozu aldıktan sonra üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilerin ve Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş kişilerin umre için kabul edileceği ifade edildi.
- Arabistan
Son Dakika Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu Montrö bildirisine imza attığı için gözaltına alınan emekli Amiral Atilla Kezek'ten FETÖ tepkisi: Asarım kendimi Sosyal medyadaki 'kurtçuklu maske' deneylerine uzmandan tepki: Isınan polimerler sebep oluyor Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Türkiye'de bir ilk! Hamileyken aşılanan doktorun bebeği antikorlu doğdu Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı