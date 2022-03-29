Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak

29.03.2022 15:52
Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak

AMMAN, 29 Mart (Xinhua) — Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Salih bin Nasır el-Casir, Ürdün Ticaret Odası (JCC) tarafından düzenlenen bir toplantıda yeni demiryolunun iki ülke arasındaki yolcu, yük ve araç hareketlerini kolaylaştıracağını söyledi. Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yusuf eş-Şemali ise, Suudi Arabistan'ı Ürdün'ün en büyük ticari ortağı olarak övdü ve […]

AMMAN, 29 Mart (Xinhua) — Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre, Salih bin Nasır el-Casir, Ürdün Ticaret Odası (JCC) tarafından düzenlenen bir toplantıda yeni demiryolunun iki ülke arasındaki yolcu, yük ve araç hareketlerini kolaylaştıracağını söyledi. Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Yusuf eş-Şemali ise, Suudi Arabistan'ı Ürdün'ün en büyük ticari ortağı olarak övdü ve iki ülke arasında her düzeyde stratejik ilişkiler bulunduğuna dikkat çekti.

Ürdün Ticaret Odası Başkanı Nail el-Kebariti ulaşımı ekonomik kalkınmanın ana unsurlarından biri olarak niteledi ve ticari alışverişleri iyileştirmek için iki ülkenin ulaşım sistemlerini düzenleyen kanunların birleştirilmesi çağrısında bulundu. El-Kabariti ayrıca Ürdün ile Suudi Arabistan'ın gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için depolama lojistiği konusunda bir anlaşmaya varması gerektiğinin de altını çizdi.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ticaret, Ürdün, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Suudi Arabistan, Ürdün Sınırına Kadar Uzanan Yeni Bir Demiryolu Hattı Açacak - Son Dakika


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