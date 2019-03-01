Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı

Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı

1 saat önce

Suudi Arabistan, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı, System.String[]
Suudi Arabistan, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardığını açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'i vatandaşlıktan çıkardığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın Umm Al-Qura gazetesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan, Usame bin Ladin'in oğlunu vatandaşlıktan çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yakalanması için başına 1 milyon dolarlık ödül koyulduğunu bu sabah açıklamıştı. - RİYAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Eski Oyuncusu Josef de Souza, Brezilya'ya Dönüyor! Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü

Sera Tokdemir'den Yürek Burkan Açıklama: Oğluma Babasının Öldüğünü Söyleyemedim Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:17:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]