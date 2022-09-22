Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor - Son Dakika

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