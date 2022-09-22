Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor

22.09.2022 18:18
Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, ilk yolculuğunu 2023'te yapması planlanan uzay programını hayata geçiriyor.

Suudi Arabistan Uzay Kurumu, ilk yolculuğunu 2023'te yapması planlanan uzay programını hayata geçiriyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, programın Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu hedefleri kapsamında düzenlendiği bildirildi.

Programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.

İlk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi - Çeşitli uyruklardan 10 kişi serbest bırakıldı Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi - Çeşitli uyruklardan 10 kişi serbest bırakıldı
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Kayınbiraderi ile ilişki yaşadığını öne süren kocası vurdu! "İstese öldürürdü, o iyi bir insan" dedi
18:00 Ölümü İran'ı karıştıran Mahsa Emini'nin yere yığıldığı anların görüntüsü paylaşıldı
17:59 Süper Lig'de bir ilk yaşandı! 4 büyük takım da 100 milyon euro barajını aştı
17:49 17 yaşındaki Ayşegül'ün kafasına taşla vurarak tecavüz etmişti! Afgan şahsın mahkemedeki sözleri ortalığı karıştırdı
17:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruyu yanıtladı: KKTC'nin tanınmasıyla ilgili somut bir adım atılacak mı?
17:34 Suudi Arabistan'da dünyaya geldiği öne sürülen bebek infial yarattı
17:30 HSK, İran istihbaratı ile ilişkisi ortaya çıkan savcı Davut Yılmaz'ı ihraç etti
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 18:18:12. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan uzay programı başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement