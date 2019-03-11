Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ve AB Arasında Terörle Mücadelede İş Birliği

Suudi Arabistan ve AB Arasında Terörle Mücadelede İş Birliği

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ile görüştü.

Suudi Arabistan ve AB Arasında Terörle Mücadelede İş Birliği, System.String[]
Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Avrupa Birliği (AB) Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove ile görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Cubeyr, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Kerchove'yi başkent Riyad'daki ofisinde kabul etti.

Görüşmede, ikili iş birliği ve terörle mücadelede uluslararası çabalara dair konular ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:33 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan, Güncel
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