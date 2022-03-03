Suudi Arabistan ve ABD dışişleri bakanları "uluslararası gelişmeleri" görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile "uluslararası ve bölgesel gelişmeleri" değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ile Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD'nin ortak çıkarları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendirme olanaklarının ele alındığı görüşmede, uluslararası ve bölgesel birçok konuda ikili koordinasyonu yoğunlaştırma ve Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı ile barış çabalarına da değinildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile Ukrayna krizini ele aldıklarını kaydetti.