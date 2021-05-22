Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak hava tatbikatı sona erdi - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın ABD ile ortak düzenlediği "Çöl Serabı 3" isimli hava tatbikatının tamamlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile ABD hava kuvvetlerinin gerçekleştirdiği tatbikatta, oluşacak tehditlere karşı ortak savaş senaryolarının icra edildiği belirtildi.

Haberde, Suudi Arabistan ve ABD güçleri arasında yürütülen bu tatbikatlarla, bölgenin emniyet ve güvenliğini tehdit etmesi muhtemel herhangi bir saldırıya karşı gerekli caydırıcı güç oluşturmanın hedeflendiği kaydedildi.

Tatbikata, Suudi Arabistan'ın F-15SI, F-15C, Typhoon ve Tornado savaşçıları, erken uyarı sistemleri, elektronik keşif ve yakıt ikmali, ABD'nin ise F-15, F-16, F-18 ve AWACS savaş uçaklarıyla katıldığı ifade edilen haberde, tatbikatın ne zaman başladığı ve nerede yapıldığına dair bilgi verilmedi.

Öte yandan, ABD askeri medyasında 18 Mayıs'ta yayımlanan fotoğraflara göre, tatbikat başkent Riyad yakınındaki Prens Sultan Hava Üssü'nde gerçekleştirildi.