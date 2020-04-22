Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Suudi Arabistan'da 114'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 52'ye yükseldi.

Suudi Arabistan ve BAE'de koronavirüs kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler Suudi Arabistan'da 114'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 52'ye yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylelikle toplam can kaybının 114 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısının 1141 artarak 12 bin 772'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 1812'ye ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı da 6 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 52'ye çıktığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca, 483 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 8 bin 238'e ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, tedavi sonrası iyileşenlerin sayısının ise 1546'ya yükseldiği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:36 Kaynak: AA

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