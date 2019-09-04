Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanları Pakistan'da
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Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanları Pakistan'da

6 saat önce

Suudi Arabistan Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El Cübeyr ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan Pakistan'a bir günlük resmi ziyarette bulundular.

Suudi Arabistan Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El Cübeyr ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan Pakistan'a bir günlük resmi ziyarette bulundular. Heyetler Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:59 Kaynak: AA
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