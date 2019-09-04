Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanları Pakistan'da

Suudi Arabistan Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El Cübeyr ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan Pakistan'a bir günlük resmi ziyarette bulundular. Heyetler Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılandı.