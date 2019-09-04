Suudi Arabistan ve BAE Dışişleri Bakanları Pakistan'da
6 saat önce
Suudi Arabistan Dış İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El Cübeyr ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid el Nahyan Pakistan'a bir günlük resmi ziyarette bulundular. Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:59 Kaynak: AA
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