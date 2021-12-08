Üye Girişi
Suudi Arabistan ve BAE, İran nükleer dosyasının ciddi şekilde ele alınmasını istiyor - Son Dakika

Suudi Arabistan ve BAE, İran nükleer dosyasının ciddi şekilde ele alınmasını istiyor

08.12.2021 22:57
Suudi Arabistan ve BAE, İran nükleer dosyasının ciddi şekilde ele alınmasını istiyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın nükleer ve füze dosyasının bölgesel ve uluslararası güvenliğin tesis edilmesini sağlayacak şekilde ele alınması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın nükleer ve füze dosyasının bölgesel ve uluslararası güvenliğin tesis edilmesini sağlayacak şekilde ele alınması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği BAE ziyaretinin ardından iki ülke, İran'ın nükleer dosyası, Yemen, Lübnan ve Suriye krizleri konularında ortak açıklama yaptı.

BAE ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinden övgüyle söz edilen açıklamada, iki ülkenin "ekonomik, ticari ve kalkınma alanlarında stratejik iş birliğini güçlendirme çabalarını" teyit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın nükleer ve füze dosyasının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde ve ciddiyetle ele alınmasının önemi vurgulandı.

İki ülke Yemen ve Suriye'de "siyasi çözüm"den yana

İki ülkenin, Yemen krizine kapsamlı bir siyasi çözüm bulma çabalarını sürdürme konusunda aynı görüşte olduğu kaydedilen açıklamada, Lübnan'daki krizin aşılması için de kapsamlı siyasi ve ekonomik reformların gerekliliğine değinildi.

Filistin davasına ilişkin ise iki ülkenin, Filistin halkının tüm meşru haklarını elde etmesine, özellikle bağımsız Filistin devleti kurma haklarına tam destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye krizinin tek çözüm yolunun "siyasi" olduğu, Afganistan'da güvenlik ve istikrar ile insani yardım çalışmalarının desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 14 Aralık'ta ülkesinde düzenlenmesi planlanan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesinde, 6 Aralık'ta Körfez turuna çıkmıştı. Körfez turuna Umman'dan başlayan Bin Selman'ın, BAE'den sonra Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve BAE, İran nükleer dosyasının ciddi şekilde ele alınmasını istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı 18:07 Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi 16:43 Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri
22:59 Hakan Ural'ın sağlıkçılarla ilgili yaptığı açıklama tepki çekti
22:47 RTÜK, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı için inceleme başlattı
22:38 Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kime vereceğini açıkladı
22:28 Melih Gökçek'ten ameliyat olan Özgür Özel açıklaması: Burnunu kırmışlar nasıl üzüldüm
22:19 Binlerce polis Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak
22:00 Fatih Terim ve kadın tercüman arasında tebessüm yaratan konuşma
21:25 Fatih Terim merak edilen sağlık durumunu canlı yayında açıklığa kavuşturdu: Ameliyat olabilirim
21:11 Fatih Terim'den Fenerbahçe maçının hakemine olay sözler
20:59 Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklama geldi
20:23 N'Sakala, tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 23:12:20. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve BAE, İran nükleer dosyasının ciddi şekilde ele alınmasını istiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement