Suudi Arabistan ve Bahreyn'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 47, Bahreyn'de 6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 can kaybının daha yaşandığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 856 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 3 bin 651'e ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Medine'nin eş-Şuraybat, Beni Zafer, Kurban, el-Cuma ve Beni Hadra mahallelerinin yanı sıra el-İskan mahallesinin bir kısmında bugünden itibaren süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 36 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiği açıklanırken, toplam vaka sayısının 917'ye ulaştığı aktarıldı.