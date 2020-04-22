Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

6 saat önce

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina süresinin bitmesinin ardından Adıyaman'da ki yurtlara, Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yerleştirildi.

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

ADIYAMAN - Karadağ ve Bulgaristan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina süresinin bitmesinin ardından Adıyaman'da ki yurtlara, Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yerleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarına Suudi Arabistan'dan 308, Cezayir'den ise 349 kişi yerleştiriliyor. Suudi Arabistan'dan uçak ile Gaziantep'e oradan da karayoluyla Adıyaman'a gelen 308 Türk vatandaşı akşam saatlerinde Safvan bin Muattal Kız Yurduna yerleştirildi.

Aynı günün gecesinde ise Cezayir'den bir uçak ile 349 kişinin yine Gaziantep'e, oradan da yine karayoluyla Adıyaman'da ki aynı yurda yerleştirileceği öğrenildi.

Safvan bin Muattal Kız Yurdunda yaklaşık 20 gün önce Karadağ'dan gelen 479, Bulgaristan'dan gelen 25 kişi misafir edilmişti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak olan Türk vatandaşları için en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Odalara terliğinden şampuanına, Kur'an-ı Kerim'den seccadesine kadar bırakıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yurda giriş yapan Türk vatandaşlarını en iyi şekilde misafir edeceklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilmesi korona virüs ile mücadele sürecinin başından beri devam ediyor. Daha önce Karadağ'dan gelen 479 kişi ve Bulgaristan'dan gelen 25 kişiyi misafir ettik. Onları sağ salim bir şekilde yolcu ettikten sonra bugün itibariyle Suudi Arabistan'dan ve Cezayir'den yaklaşık 650'ye yakın yurttaşımızı misafir edeceğiz Burada kalan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından tutun da, en ince ayrıntılarına kadar, özel isteklerine kadar, onların burada 15 gün içerisinde, hiçbir şekilde sıkılmadan her türlü ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Beş yıldızlı otel niteliğinde olan yurtlarımızda her türlü misafirperverliği göstereceğiz" diye konuştu.

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan, Cezayir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Sivas'ta kar sürprizi İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek Türk bilim insanlarından büyük başarı...İzmir merkezli firma, erken tanı kiti üretti Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim         
01:02
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı         
00:49
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı         
00:30
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış         
00:22
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler         
23:52
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı         
23:44
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak         
23:07
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az         
22:47
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 03:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]