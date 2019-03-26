Suudi Arabistan ve Çin'den Askeri İş Birliğini Güçlendirme Kararı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, askeri alanda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, askeri alanda iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, Çin Savunma Bakanı Wei'yi başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.



Haberde, ikilinin, Suudi Arabistan ile Çin arasında askeri alanda iş birliğini geliştirme ve güçlendirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.



Görüşmede, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf'ın yanı sıra Çin Hava Kuvvetleri Komutanı ile Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı da hazır bulundu.



Çin Savunma Bakanı Wei, iki günlük Mısır ziyaretinin ardından bugün Suudi Arabistan'a gelmişti.



Wei, Mısır'da da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile askeri iş birliği konusunu görüşmüştü.

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