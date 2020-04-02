Suudi Arabistan ve Fas'ta koronavirüs kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 21'e, Fas'ta 40'a yükseldi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülkede 5 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Böylece toplam can kaybının 21'e ulaştığı belirtilen haberde, 165 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının da 1885'e çıktığı aktarıldı.

Ayrıca, tedavisi tamamlanan 64 kişinin taburcu edildiği ve iyileşen hasta sayısının 328'e ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen sağlık kampanyasına katılmak için 78 bin gönüllünün hazır olduğunu duyurdu.

Dünya genelinde olduğu gibi Suudi Arabistan'da da salgın hastalığın ciddi bir farkındalık ve özen gerektirdiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu gönüllülük girişiminin de bu amaçla hazırlandığı ifade edildi.

Fas'ta can kaybı 40 oldu

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 40'a yükseldiği belirtildi.

Bakanlık Fas'taki Kovid-19 vaka sayısını son olarak 676 olarak açıklamıştı.