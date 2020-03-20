Suudi Arabistan ve Fas'ta koronavirüs vaka sayısı arttı - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Fas'ta koronavirüs vaka sayısı arttı

7 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 344'e, Fas'ta 74'e yükseldi.

Suudi Arabistan ve Fas'ta koronavirüs vaka sayısı arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 344'e, Fas'ta 74'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 70 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 344'e çıktığını duyurdu.

Bakanlık, virüs tespit edilenlerden 11'inin Fas, Hindistan, Ürdün, Filipinler, İngiltere veya İsviçre'den gelen kişiler olduğunu aktardı.

Öte yandan Fas'ta 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısının 74'e yükseldiği kaydedildi.

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamada ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı 3, vaka sayısı ise 66 olarak duyurulmuştu.

Suudi Arabistan, İsviçre, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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