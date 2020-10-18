Suudi Arabistan ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

18.10.2020 17:27
Suudi Arabistan ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 185'e, Filistin'de 478'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 185'e, Filistin'de 478'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 20 kişi daha yaşamını yitirdi ve 348 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 185'e, vaka sayısı 342 bin 202'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı da 328 bin 538'e ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı da son 24 saatte 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 389 kişinin enfekte olduğunu, 336 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 478'e yükseldiği, toplam vaka sayısının 58 bin 539'a, iyileşenlerin sayısının 51 bin 234'e ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan, Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

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