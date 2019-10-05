Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ve Filistin ilk kez Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek
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Suudi Arabistan ve Filistin ilk kez Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek

18 dakika önce

Suudi Arabistan ve Filistin FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek. 15 Ekim'de oynanacak maçın adresi Ramallah yakınlarındaki Al-Ram stadı.

Suudi Arabistan ve Filistin ilk kez Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek, System.String[]

Suudi Arabistan ve Filistin FIFA 2022 Dünya Kupası elemeleri için Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek. 15 Ekim'de oynanacak maçın adresi Ramallah yakınlarındaki Al-Ram stadı.


İki ülkenin milli takımları daha önce de karşı karşıya gelmişti ancak Suudi Arabistan Filistin toprakları yerine üçüncü bir ülkede oynamayı tercih etmişti. İki takım ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarında kozlarını paylaşacak.

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Suudi Arabistan, Batı Şeria, Filistin, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:01 
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