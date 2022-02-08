Suudi Arabistan ve Hollanda: Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski taşıyan tanker acilen incelenmeli - Son Dakika

Suudi Arabistan ile Hollanda, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kenti açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali bulunan Safir petrol tankerinin uzmanlar tarafından acilen incelenmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile Hollanda'nın Yemen Büyükelçisi Peter Derek Hof bir araya geldi.

Görüşmede, "Suudi Arabistan'ın Yemen'e desteğinin yanı sıra Husilerin tüm barış çabalarını baltalaması ve ateşkesi sürekli şekilde reddetmesi konuları" ele alındı.

İki ülkenin büyükelçisi, Yemen halkının maruz kaldığı sıkıntıların sonlandırılması ve Kızıldeniz'e yakıt sızdırma tehlikesi taşıyan Safir petrol tankerinin acilen uzmanlar tarafından incelenmesinin önemini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley, 5 Şubat'taki açıklamasında, Safir petrol tankerinin oluşturduğu sorunda çözüm aşamasına girildiğini duyurmuştu.

Gresley, Yemen hükümeti ve Husilerden temsilcilerle sorunun çözümüne dair yapıcı toplantılar gerçekleştirildiğini, tankerdeki 1 milyon varil petrolün taşınması konusunda BM'nin teklifine iki taraftan da destek verildiğini belirtmişti.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varilden fazla petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen tanker, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

BM, olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.