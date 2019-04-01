Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ve İngiltere'den Ortak Askeri Tatbikat

Suudi Arabistan ve İngiltere'den Ortak Askeri Tatbikat

18 dakika önce

Suudi Arabistan ve İngiltere orduları, ortak askeri kara tatbikatı başlattı.

Suudi Arabistan ve İngiltere'den Ortak Askeri Tatbikat, System.String[]
Suudi Arabistan ve İngiltere orduları, ortak askeri kara tatbikatı başlattı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, iki ülkenin kara kuvvetlerinin katıldığı "Ortak Çöl Askerleri 3" tatbikatı bugün Suudi Arabistan'ın Kuzeybatı Askeri Bölgesi'nde başladı.

İki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirme, birliklerin savaş kapasitesini artırma ve operasyon planlama alanında deneyim kazanma amacıyla düzenlendiği belirtilen tatbikatın, önceki tatbikatların devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Haberde, tatbikatın süresine dair bilgi verilmedi.

İngiltere ile Suudi Arabistan son olarak 25 Kasım-6 Aralık 2018 tarihlerinde "Yeşil Bayrak" ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:34 Kaynak: AA

İngiltere, Suudi Arabistan, Güncel
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