Suudi Arabistan ve İngiltere Dışişleri Bakanları uluslararası gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss telefonda bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Truss, Bin Ferhan'ı telefonla aradı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve ilişkilerin ülkelerinin ve halklarının çıkarlarına hizmet edecek şekilde geliştirilmesinin yanı sıra iki ülke için ortak önemi haiz bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.