Suudi Arabistan ve Katar'dan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan ve Katar'dan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

07.08.2022 16:37
Suudi Arabistan ve Katar'dan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Suudi Arabistan ve Katar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan ve Katar, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama ülkenin resmi ajansı SPA'da yer aldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Mescid-i Aksa'ya Yahudi yerleşimciler tarafından baskın düzenlenmesini kınadığı kaydedildi.

Yerleşimcilerin, Aksa'ya baskınlarının uluslararası yasaların, Kudüs'teki tarihi ve yasal statüsünün ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına geldiği belirtilen açıklamada, kutsal mekanlara yönelik ihlal ve saldırıların gerilimi artırdığı, durumu sürekli bir şiddet döngüsüne sürüklediği vurgulandı.

Katar

Katar da Yahudi yerleşimcilerin İsrail güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa baskınını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu provokatif uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü değiştirme ve zamansal bölünmeye zorlayan sürekli girişimlerin bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu provokasyonlar ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının eş zamanlı olmasının şiddet dalgasına ve tehlikeli bir tırmanışa yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası topluma Kudüs ve kutsal mekanlar karşısındaki hukuki ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesi ve işgal güçlerine "çatışmayı din savaşına dönüştürme girişimlerinden" vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin eşliğinde Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin dini bayramı Tişa BeAv nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimcilerle Aksa baskınına katılmıştı.

İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girmiş, avluda bulunan Müslümanları zor kullanarak buradan uzaklaştırmıştı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarında demir barikatlar kurarak Müslümanların girişini engellemişti.

Baskını takip eden AFP foto muhabiri Filistinli Ahmed Garabli'nin polis tarafından darbedilerek gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı bildirilmişti. İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınını izleyen diğer Filistinli gazetecileri de tartakladığı, Al Mayadeen Televizyonu kameramanı Muhammed Şükrü Uşşu'yu darbettiği, ekipmanına zarar verdiği ve gözaltına aldığı aktarılmıştı.

YORUMLAR
500
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın İsrailli aşırı sağcı milletvekili fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınına katıldı İsrailli aşırı sağcı milletvekili fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa baskınına katıldı
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Katar'dan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:37:31. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Katar'dan fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement