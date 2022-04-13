Suudi Arabistan ve Kuveyt, Durra Gaz Sahası'ndaki kullanım haklarını teyit etti - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Kuveyt, Basra Körfezi'nde yer alan Durra Gaz Sahası'nda kullanım haklarının arkasında olduklarını belirterek, bölgenin sınırlarının belirlenmesi için İran'ı müzakereye çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki doğal kaynakları kullanma hakları teyit edildi.

Açıklamada, Durra Gaz Sahası'nın paylaşım ve kullanımına ilişkin çalışmaların 21 Mart'ta imzalanan anlaşma doğrultusunda yürütüleceği vurgulandı.

Bölgenin doğu sınırını belirlemek üzere İran'a müzakere çağrısının yinelendiği açıklamada, Tahran yönetiminin daha önce bu daveti cevapsız bıraktığı kaydedildi.

Durra/Araş Gaz Sahası'nda Kuveyt-İran anlaşmazlığı

Basra Körfezi'nde yer alan ve 1967'de keşfedilen Araş/Durra Gaz Sahası, yıllardır İran ile Kuveyt arasında soruna neden oluyor. Gaz sahasının İran tarafında yer alan kısmına Araş adı verilirken, Kuveyt tarafındaki ise Durra olarak biliniyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, 21 Mart'ta Durra Gaz Sahası'nı geliştirmek için anlaşma imzalamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığından 26 Mart'ta yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın "yasa dışı" olduğu kaydedilerek, "İran, Araş/Durra ortak gaz sahasını işletme hakkını saklı tutmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.