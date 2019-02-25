Suudi Arabistan ve Kuveyt Tarafsız Bölgede Petrol Üretebilir
1 saat önce
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Kuveyt ile birlikte petrol üretimine geçilebileceğini söyledi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan’ın Kuveyt ile olan tarafsız bölgede petrol üretimine başlama noktasında anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyleyerek, “Bunu 2019’da çözmeyi umuyoruz” dedi. Suudi Enerji Bakanı, Salı günü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya […]The post Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafsız bölgede petrol üretebilir appeared first on Enerji Enstitüsü.
Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Halid el-Falih, Kuveyt
ile birlikte petrol üretimine geçilebileceğini söyledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan'ın Kuveyt ile olan tarafsız bölgede petrol üretimine başlama noktasında anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyleyerek, "Bunu 2019'da çözmeyi umuyoruz" dedi.
Suudi Enerji Bakanı, Salı günü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah
el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. Bakan, tarafsız bölgedeki alanlardan petrol üretimine başlanması ile birlikte Suudi ve Kuveyt petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir artış olabileceğini ifade etti.
Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki 5 bin 770 kilometre karelik tarafsız bölge, 2 Aralık
1922'de imzalanan ve iki ülke sınırlarının çizildiği el-Akir anlaşması ile belirlenmemiş bir şekilde bırakılmıştı.
The post Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafsız bölgede petrol üretebilir
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:10
El İttihad'da Slaven Bilic Dönemi Sona Erdi
Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi