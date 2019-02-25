Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan ve Kuveyt Tarafsız Bölgede Petrol Üretebilir

Suudi Arabistan ve Kuveyt Tarafsız Bölgede Petrol Üretebilir

1 saat önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Kuveyt ile birlikte petrol üretimine geçilebileceğini söyledi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan’ın Kuveyt ile olan tarafsız bölgede petrol üretimine başlama noktasında anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyleyerek, “Bunu 2019’da çözmeyi umuyoruz” dedi. Suudi Enerji Bakanı, Salı günü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya […]The post Suudi Arabistan ve Kuveyt tarafsız bölgede petrol üretebilir appeared first on Enerji Enstitüsü.

Suudi Arabistan ve Kuveyt Tarafsız Bölgede Petrol Üretebilir, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Kuveyt ile birlikte petrol üretimine geçilebileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan'ın Kuveyt ile olan tarafsız bölgede petrol üretimine başlama noktasında anlaşmaya varmaya yakın olduğunu söyleyerek, "Bunu 2019'da çözmeyi umuyoruz" dedi.

Suudi Enerji Bakanı, Salı günü Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi. Bakan, tarafsız bölgedeki alanlardan petrol üretimine başlanması ile birlikte Suudi ve Kuveyt petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir artış olabileceğini ifade etti.

Suudi Arabistan ile Kuveyt arasındaki 5 bin 770 kilometre karelik tarafsız bölge, 2 Aralık 1922'de imzalanan ve iki ülke sınırlarının çizildiği el-Akir anlaşması ile belirlenmemiş bir şekilde bırakılmıştı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:10 

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