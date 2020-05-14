Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 283'e, Kuveyt'te 88'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 283'e çıktığı belirtildi.

Ülkede bugün 2 bin 38 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 46 bin 869'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 1429 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 19 bin 51'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 88'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, bugün 947 yeni vaka tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 975'e yükseldiği, 188 kişinin de sağlığına kavuştuğu, böylelikle iyileşen hasta sayısının 3 bin 451'e çıktığı ifade edildi.