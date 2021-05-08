Suudi Arabistan ve Pakistan, Filistinlilerin haklarını destekleyen ortak bir açıklama yayımladı - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Pakistan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının haklarını desteklediklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, resmi temaslarda bulunmak üzere dün başladığı Suudi Arabistan ziyareti kapsamında iki ülkeden Filistin ve bazı Arap ülkeleriyle ilgili ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kendi kaderini tayin etme, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere Filistin halkının tüm haklarının desteklendiği belirtildi.

Suriye, Libya ile Yemen'de de siyasi çözümün ve bu bağlamda Birleşmiş Milletlerin (BM) yürüttüğü çalışmaların desteklendiğinin aktarıldığı açıklamada, Husilerin aralarında bulunduğu terör örgütleriyle bunların Suudi Arabistan topraklarına balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenledikleri saldırılar kınandı.

Dünya üzerindeki enerji arzının istikrarına yönelik tehditten büyük endişe duyduklarını ifaden eden iki ülke, terör ve şiddetle mücadeleye; dünya barış ve güvenliğinin tesisi için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

İki ülke ayrıca, Afganistan'daki barış süreciyle ilgili karşılıklı istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han dün, 3 gün sürecek ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'a gitmişti. Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya gelmişti.