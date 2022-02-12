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Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı - Son Dakika

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı

12.02.2022 16:27
Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği ve Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklamalar yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği, tüm vatandaşlarından Ukrayna'ya yolculuklarını ertelemelerini ve orada bulunanların ise ülkeden bir an önce çıkışını kolaylaştırmak için Büyükelçilik ile irtibata geçmelerini istedi. Açıklamada irtibat için telefon numaraları da paylaşıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da, yaşanan gelişmelerden dolayı vatandaşlarının Ukrayna'ya gitmemelerini ve orada olanların ise ülkeden ayrılmalarını istedi.

Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Ürdün, vatandaşlarına Ukrayna'ya gitmemeleri çağrısı yaptı - Son Dakika
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