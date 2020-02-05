Suudi Arabistan ve Vietnam'da kuş gribi paniği - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Vietnam'da kuş gribi paniği

6 saat önce

Suudi Arabistan ve Vietnam'da kuş gribi salgını tespit edildi.

Suudi Arabistan ve Vietnam'da kuş gribi paniği, System.String[]

Suudi Arabistan ve Vietnam'da kuş gribi salgını tespit edildi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından, Suudi Arabistan ve Vietnam'da kuş gribi salgını tespit edildiği doğrulandı. Suudi Arabistan'da kuş gribinin H5N8 olarak kabul edilen alt tipi patlak verdi. 30 Ocak'ta başlayan salgın sürecinde 22 binden fazla kuş telef oldu. 385 bin 300 kuşun itlaf edildiği açıklandı.

Vietnam'da ise kuş gribinin H5N6 alt tipi salgını 18 Ocak'ta başladı. Ülkenin kuzeyinde 2 binden fazla kuş telef oldu. Tarım Bakanlığı hayvan sağlığı daire başkanı Dr. Dong Pham Van, 300'den fazla kuşun itlaf edildiğini açıkladı.

Ayın başlarında Çin Tarım Bakanlığı, Hunan eyaletindeki H5N1 kuş gribinin yeni bir salgın türünü rapor ederek, 7 bin 850 kuşun enfekte olduğunu ve hastalıktan yaklaşık 4 bin 500 kuşun telef olduğunu açıkladı.

Sağlık görevlilerine göre kuş gribi ilk olarak Güneydoğu Asya'daki kuş türleri arasında tespit edildi. Kuş gribi, insanlar arasında kolayca bulaşabilen çok bulaşıcı bir grip virüsü olarak biliniyor. Bununla birlikte Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünden farklı olarak, Dünya Sağlık Örgütü kuş gribi enfeksiyonlara karşı bir aşı geliştirdiğini ve tedavi edilebildiğini açıkladı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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