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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 42. KİK Zirvesi'nde "İran'ın nükleer programına" vurgu yaptı - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 42. KİK Zirvesi'nde "İran'ın nükleer programına" vurgu yaptı

14.12.2021 23:10
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 42. KİK Zirvesi'nde "İran'ın nükleer programına" vurgu yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde "İran'ın nükleer programının ciddi şekilde ele alınması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 42. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde "İran'ın nükleer programının ciddi şekilde ele alınması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, başkent Riyad'daki Dıriyye Sarayı'nda düzenlenen 42. KİK Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Körfez ülkeleri arasındaki mevcut dayanışmanın El-Ula Zirvesi'nin başarıya ulaşmasının bir neticesi olduğunu söyledi.

Bölgenin güvenlik ve istikrarı için Suudi Arabistan'ın her türlü çabayı göstermeye devam ettiğini kaydeden Bin Selman, "İran'ın nükleer ve füze dosyasının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak şekilde ciddiyetle ele alınmasının önemini" vurguladı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife de konuşmasında El-Ula bildirisinin çıktılarına bağlı olduklarını ifade etti. Al Halife ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın KİK Zirvesi öncesi Bahreyn'i de kapsayan Körfez turunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 42. KİK Zirvesi'ne Bahreyn Kralı Al Halife'nin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Umman Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said katıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, 42. KİK Zirvesi öncesinde 6 Aralık'ta Umman, BAE, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan beş günlük bir Körfez turuna çıkmıştı.

42. KİK Zirvesi, Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen ve Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizi sona erdiren 41. KİK Zirvesi sonrası düzenlenen ilk zirve olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dan oluşan KİK, 1981 yılında kurulmuştu.

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 42. KİK Zirvesi'nde 'İran'ın nükleer programına' vurgu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, 42. KİK Zirvesi'nde "İran'ın nükleer programına" vurgu yaptı - Son Dakika
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