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Suudi Arabistan Veliaht Prensi: "Aramco saldırısı uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit ediyor"

18 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco saldırısının uluslararası güvenlik ve istikrarına büyük tehdit olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi:

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco saldırısının uluslararası güvenlik ve istikrarına büyük tehdit olduğunu belirtti.


Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Aramco tesislerine yapılan saldırının, sabotaj karşısında uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden gerçek bir irade testi olduğunu vurguladı. Görüşmede, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, dünya ekonomisini ve enerji arzını etkileyen Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine yapılan saldırıları kınadı. Prens Selman'ın ayrıca, Güney Kore'ye hava savunma konusunda işbirliği teklif ettiği kaydedildi.


Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - RİYAD

Suudi Arabistan, Cumhurbaşkanı, Güney Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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