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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi

8 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda protesto edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Londra'da protesto edildi, System.String[]

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ünlü meydanı Trafalgar'da, Ulusal Portre Galerisi önünde toplanan bir grup eylemci, üzerinde Veliaht Prens Selman'ın yüzünün bulunduğu dev balonla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Selman'ı geleneksel giysileri içinde gösteren balona, kan kırmızısıyla "Katil" yazıldığı görüldü.

Geçen yıl Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın posterlerini de taşıyan göstericiler, "Kaşıkçı için adalet" sloganı attı.

"Bin Selman savaş suçlusudur", "Bin Selman diktatördür" sloganları atan göstericiler, Veliaht Prense "Yemen'de, Sudan'da, Libya'da ve Mısır'da insan öldürmeye son vermesi" çağrısında bulundu.

Trafalgar Meydanı, Suudi Arabistan, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:32 Kaynak: AA
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