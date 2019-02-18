Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Asya Turuna Çıktı - İslamabad
1 saat önce
- Genel görüntüler Pakistan'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
- Genel görüntüler Pakistan
'a iki günlük resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han
ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:37 Kaynak: AA
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