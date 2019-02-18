Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Pakistan'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Pakistan'da

58 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı. Prens Selman'ın, başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına gidişinde atlı birlikler eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:58 Kaynak: AA

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