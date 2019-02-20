Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Hindistan'da - Yeni

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Hindistan'da - Yeni

1 saat önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Narendra Modi, Suudi Arabistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak Başbakan Danışmanı Açıkladı: ABD, 1 Nisan'dan Önce Suriye'den Çekilecek Sürücü, Kendi Kendine Hareket Edip Kaza Yapan Kamyoneti İçin "Cin Girmiş" Dedi

AK Parti Saraydüzü Belediye Başkanı'nın Açtığı İş İlanına Sadece Kızı Başvurabildi Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:41:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Hindistan'da - Yeni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]