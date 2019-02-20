Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Hindistan'da - Yeni

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı öncesi, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

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