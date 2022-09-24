Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Almanya Başbakanı'yla görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Almanya Başbakanı'yla görüştü

24.09.2022 20:28
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Almanya Başbakanı'yla görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cidde'de bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Cidde'de bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Bin Selman, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Scholz ile Es-Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip konular ve Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu geliştirme yolları masaya yatırıldı.

Bin Selman ve Scholz, ayrıca bölgesel ve uluslararası konular ile barışın tesisi için sarf edilen çabaları görüştü.

Scholz'un, görüşmenin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı aktarıldı.

Almanya Başbakanı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ı kapsayan 2 günlük Körfez turu çerçevesinde, bugün Cidde'ye gelmişti.

Alman medyasında Scholz'un, enerji alanında görüşmeler ve anlaşmalar yapmak üzere Körfez turuna çıktığı haberleri yer almıştı.

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Kaynak: AA

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