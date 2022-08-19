Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Iraklı Şii lider Hekim'le "Irak'taki krizi" görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Iraklı Şii lider Hekim'le "Irak'taki krizi" görüştü

19.08.2022 12:55
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Iraklı Şii lider Hekim'le "Irak'taki krizi" görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak'taki Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar el-Hekim ile Irak'ta yaşanan son siyasi gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak'taki Şii siyasi ve dini liderlerden Ammar el-Hekim ile Irak'ta yaşanan son siyasi gelişmeleri görüştü.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Cidde'de Iraklı Şii dini ve siyasi lider Hekim ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan-Irak ilişkileri ile iki ülke için ortak öneme sahip bazı konular ele alındı.

Hekim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "iki kardeş halk arasındaki yakın tarihi ilişkileri güçlendirme yollarının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki entegrasyonun önemine vurgu yapıldığını" belirtti.

Görüşmede, Irak'taki siyasi gelişmelerin de ele alındığını aktaran Hekim, "Irak arenasındaki gelişmeleri görüştük ve Irak'taki mevcut siyasi açmazda tatmin edici çözüme ulaşmanın en iyi yolunun taraflar arasındaki diyalog olduğunu, çözümün herhangi bir dış baskı olmaksızın Irak'ta kalması gerektiğin vurguladık." ifadelerini kullandı.

Hekim ayrıca, Irak'ın İran ile Suudi Arabistan arasındaki ara buluculuk rolünden de övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, Iraklı Şii dini ve siyasi lider Hekim'in dün ülkeye geldiğini duyurmuştu.

Irak'taki siyasi kriz

Irak'ta en büyük kitlesel tabana sahip Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, Ekim 2021'deki seçimden galip çıksa da hükümeti kuramamış, ardından grubundaki milletvekillerini istifa ettirerek siyasetten çekildiğini açıklamıştı. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Sudani isminin açıklanması sonrası, Koordinasyon Çerçevesi içinde yer alan eski başbakanlardan Haydar el-İbadi, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Şii milis gücüne sahip Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali, Irak Hizbullahı'nın siyasi kanadı ve diğer milis liderlerden Sudani'ye destek açıklamaları yapılmıştı.

Ancak Sudani ismine karşı çıkan Sadr yanlıları protestolara başlamıştı.

Sadr'a bağlı kişiler, iki haftayı aşkın süredir Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Meclis bahçesinde oturma eylemlerini sürdürüyor. Meclis, söz konusu eylemler nedeniyle toplanamıyor.

Sadr, anayasa, yargı yönetimi ve rejim değişikliğiyle erken seçim yapılmasını istiyor. Sadr'ın rakibi İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi ise buna Meclisin karar vermesi gerektiğini belirterek söz konusu taleplere itiraz ediyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri de Yeşil Bölge kapısında "devlet ve anayasayı koruma" gerekçesiyle oturma eylemlerini sürdürüyor.

Sadr, Koordinasyon Çerçevesi yöneticilerinin "masaya dönme" çağrılarını yanıtsız bırakarak, onlarla bir daha uzlaşı masasına oturmayacağını dile getirmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Iraklı Şii lider Hekim'le 'Irak'taki krizi' görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Iraklı Şii lider Hekim'le "Irak'taki krizi" görüştü - Son Dakika
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