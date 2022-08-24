Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede genişletme için altyapı çalışmaları başladı - Son Dakika
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Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede genişletme için altyapı çalışmaları başladı

24.08.2022 23:42
Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede genişletme için altyapı çalışmaları başladı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede "Medine Vizyonları" adıyla yapılması planlanan genişletme için altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mescid-i Nebevi'nin doğusundaki bölgede "Medine Vizyonları" adıyla yapılması planlanan genişletme için altyapı çalışmalarının başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, bin Selman, Mescid-i Nebevi'nin çevresindeki genişletme projesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bin Selman, projenin, ülkesinin 2030 yılına kadar 30 milyon hacıya ev sahipliği yapma kapasitesini artırma konusundaki 2030 Vizyonu hedefleriyle uyumlu olduğunu ve en yüksek uluslararası standartlara göre uygulanacağını vurguladı.

Projeyle 2030 yılına kadar toplam 1,5 milyon metrekare alan üzerine 47 bin adet konaklama birimi kurmanın hedeflendiğini aktaran bin Selman, proje alanının yüzde 63'ünün açık alan ve yeşil alan olarak ayrılacağını ve ziyaretçilerin Mescid-i Nebevi'ye girişini kolaylaştıracağını ifade etti.

Tamamı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) ait olan Rua Al-Madina (Medine Vizyonları) Holding A.Ş tarafından geliştirilen ve uygulanan proje, ziyaretçilerin Mescid-i Nebevi'ye gidiş dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla 9 adet otobüs durağı, metro istasyonu, sürücüsüz araçlar için güzergah ve yer altı otoparkları içeriyor.

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Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

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