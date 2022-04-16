Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı görüşmede, ülkesinin Pakistan'ın destekçisi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, telefonda görüştüğü Pakistan Başbakanı Şerif'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bin Selman, Başbakan Şerif'e ülkesinin Pakistan'ı her alanda destekleme konusundaki arzusunu dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif de Suudi Arabistan'ın destek ve tebriki için Veliaht Prens Bin Selman'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de üç gün önce Başbakanı Şerif'i arayıp tebrik etmişti.