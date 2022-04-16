Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti

16.04.2022 20:40
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı görüşmede, ülkesinin Pakistan'ın destekçisi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'le yaptığı görüşmede, ülkesinin Pakistan'ın destekçisi olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, telefonda görüştüğü Pakistan Başbakanı Şerif'i tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bin Selman, Başbakan Şerif'e ülkesinin Pakistan'ı her alanda destekleme konusundaki arzusunu dile getirdi.

Pakistan Başbakanı Şerif de Suudi Arabistan'ın destek ve tebriki için Veliaht Prens Bin Selman'a teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz de üç gün önce Başbakanı Şerif'i arayıp tebrik etmişti.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı Suudi Arabistan, kadınların yanında erkek bir yakını bulunmadan umre yapabileceğini açıkladı Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'ta ipi göğüsledi Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'ta ipi göğüsledi

Suudi Arabistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 20:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Pakistan Başbakanı Şerif'e desteklerini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement