Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ameliyat oldu - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ameliyat oldu
24.02.2021 23:51
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın apandisitinin alındığı ve başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın apandisitinin alındığı ve başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı tarafından yapılan açıklamada, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu sabah Riyad'daki Kral Faysal Uzman Hastanesi'nde apandisiti aldırmak için kapalı cerrahi bir ameliyat geçirdiği belirtildi. Açıklamada, "Bu ameliyat, başarıyla gerçekleştirildi. Veliaht Prens ameliyattan sonra hastaneden taburcu oldu" denildi. - RİYAD
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