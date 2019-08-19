Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Sudan'a destek
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Sudan'a destek

46 dakika önce

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi yaparak Sudan'ın istikrarının bölgenin istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Sudan'a destek, System.String[]
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi yaparak Sudan'ın istikrarının bölgenin istikrarı için önemli olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Selman, Sudan'da imzalanan Anayasal Bildiri'yi ve ülkedeki tarafların anlaşmaya varmasını kutladı.

Selman ülkesinin Sudan'ın her daim yanında olduğunu belirterek, "Sudan'ın güvenliği ve istikrarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü askeri konsey ve muhalefet, geçiş dönemi için anlaşmaya imza atmıştı. Ülkedeki taraflar adına anlaşmaya Sudanlı General Muhammed Hamdan Dagalo ve muhalefeti temsilen Ahmed el Rabie imza koymuştu. - RİYAD
Suudi Arabistan, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
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