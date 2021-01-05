Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - Son Dakika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ile görüştü.

Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) 41. Zirvesinde El-Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla 3,5 yıl süren Körfez krizi resmi olarak sona ermesini ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani bir araya geldi.

Suudi Arabistan medyasında yer alan haberlere göre, El Ula kentindeki Maraya Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak Körfez işbirliği geliştirmenin yolları ele alındığı ifade edildi. Katar Emiri Al Sani'nin görüşmenin ardından Suudi Arabistan'dan ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan Selman, zirve için ülkeye gelen Al Sani'yi sarılarak karşılamış ve zirvenin ardından arabasıyla Al Sani'ye El Ula kentini gezdirmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)