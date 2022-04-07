Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yemen'in yeni kurulan Başkanlık Konseyi başkanıyla görüştü - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yemen'in yeni kurulan Başkanlık Konseyi başkanıyla görüştü

07.04.2022 13:05
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yemen'in yeni kurulan Başkanlık Konseyi başkanıyla görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'in yeni kurulan Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ve Konsey üyeleriyle başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Yemen'in yeni kurulan Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Uleymi ve Konsey üyeleriyle başkent Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman, Uleymi ve diğer Konsey üyeleriyle yapığı görüşmede, "Başkanlık Konseyi'nin kurulmasının, Yemen'i savaştan barışa ve kalkınmaya taşıyan yeni bir sayfanın başlangıcı olmasına katkı sağlayacağını umduğunu" söyledi.

Bin Selman ayrıca, ülkesinin Yemen'de güvenlik, refah ve istikrarın sağlanması yönündeki arzusunu dile getirdi.

Yemen'de "Başkanlık Konseyi" kurulması

Yemen devlet televizyonunda sabaha karşı yayımlanan açıklamada, geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ise sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, Uleymi Başkanlığındaki Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Uleymi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hadi'ye kendisini Başkanlık Konseyi başkanlığına atadığı için teşekkür ederek, "Allah'ın izniyle Yemen halkının savaşın son bulması konusundaki beklentilerini karşılayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Suudi Arabistan, Yemen'de 'Başkanlık Konseyi'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı Suudi Arabistan, Yemen'de 'Başkanlık Konseyi'nin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Savaş, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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