Suudi Arabistan yabancı işçileri ülkeye çekmek için sözleşme şartlarını iyileştiriyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'da yabancı işçileri ülkeye çekmek için sözleşme şartlarının iyileştirilmesi konusunda girişim başlatıldı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı işçilerin sözleşme şartlarının iyileştirilmesine yönelik girişimin Mart 2021'de yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Bakanlığın bu adımla, cazip bir iç piyasa oluşturmayı, iş dünyasındaki yetişmiş insan kaynağını güçlendirmeyi ve çalışma ortamını geliştirmeyi hedeflediği belirtilen açıklamada, girişimle iş dünyasında rekabeti, esnekliği ve aktifliği de artırmanın istenildiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'da yaklaşık 13,2 milyon yabancı işçi bulunuyor ve bunlar ülke nüfusunun yüzde 44'ünü oluşturuyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önceki iki yılda 1,5 milyon yabancı işçi Suudi Arabistan'dan ayrılmış, salgın sürecinde ülkede işten çıkarmaların oranı yükselmişti.