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Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı
6 saat önce
Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu
Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce yabancılara verilen umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.
Suudi Arabistan devlet medyasında yer alan haberde geçici önlemin ne kadar süre ile uygulanacağı konusunda bilgi verilmedi. Ülkede bugüne kadar resmi olarak onaylanmış sadece bir Covid-19 vakası bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:41
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