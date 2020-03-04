Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı - Son Dakika
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Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu

Suudi Arabistan yabancılardan sonra vatandaşlarına da umreyi yasakladı, System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce yabancılara verilen umre vizelerini askıya alan Suudi Arabistan, kendi vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin de umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.


Suudi Arabistan devlet medyasında yer alan haberde geçici önlemin ne kadar süre ile uygulanacağı konusunda bilgi verilmedi. Ülkede bugüne kadar resmi olarak onaylanmış sadece bir Covid-19 vakası bulunuyor.

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Suudi Arabistan, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:41 
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