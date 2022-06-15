Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı

15.06.2022 01:40
Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı

Suudi Arabistan, Yemen'den 19 kişi ve kuruluşu teröre destek vermek suçlamasıyla terör listesine aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Yemen'den 19 kişi ve kuruluşu teröre destek vermek suçlamasıyla terör listesine aldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Başkanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazıları Husiler, el-Kaide terör örgütü ve İran Devrim Muhafızları ile iş birliğinde bulunmak ve destek vermekle suçlanan Yemen'den 8 kişi ve 11 kuruluşun terör listesine aldığını duyurdu.

Açıklamada, kişi ve kuruluşların adlarına kayıtlı tüm mal varlıklarının dondurulduğu, bunlarla iş birliğinin yasaklandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan bu 19 kişi ve kuruluşu Husilere silah temin etmek, para ve petrol kaçakçılığını kolaylaştırmakla suçluyor. Açıklamada, terörist Husi milislerin etkinliğinin durdurulması için çalışmaların süreceği belirtildi.

Suudi Arabistan terör listesine son bir hafta içinde ikinci kez eklemede bulundu.

Riyad'dan 7 Haziran'da yapılan açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları, Deaş ve Nijerya'daki Boko Haram örgütleriyle ilişkili 16 kişi ve kuruluş terör listesine alınmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 02:00:22. #1.11#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, Yemen'de 19 kişi ve kuruluşu terör listesine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement